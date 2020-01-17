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Пятница, 17.01.2020
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Итальянцы построили настоящий "рай" для фанатов Mazda MX-5 Miata (Видео)

Итальянцы построили настоящий "рай" для фанатов Mazda MX-5 Miata (Видео)
20:44 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Вилла-отель Miataland предлагает ограниченный выбор номеров, поэтому желающим заказать комнату лучше делать это заранее.

Андреа Манчини – страстный поклонник марки Mazda и особенно компактного спорткара MX-5 Miata. Его частный отель полностью посвящен этому автомобилю и больше напоминает музей. Только с бассейном и гостеприимными номерами.

Любовь Андреа к Mazda MX-5 Miata началась с первой же поездки. Работая продавцом-стажером у дилера Ford в 1990-х, ему пришлось проехаться на ”Миата" первого поколения одной из клиенток. “Я сел за руль, это было счастье!". Жалею, что продал этот автомобиль, но сделал это, только чтобы купить MX-5 второго поколения. С тех пор Манчини стал ярым поклонником этих автомобилей и собрал целую коллекцию. А также коллекцию шлемов и рулей.

Все его собрание стало частью декора виллы-отеля Miataland. Она находится недалеко от города Перуджа в центральной Италии. Вилла построена более 200 лет назад, стоит на холме с живописной панорамой, и предлагает несколько люксовых номеров для гостей. Впрочем, места для машин, кажется, отведено значительно больше. Абсолютно все в отеле имеет тематическое содержание, от мебели (кресла MX-5), обивки в фирменных цветах до шрифта названия отеля.

На первом этаже отеля размещена экспозиция с фанатскими коллекционными предметами: масштабными моделями, тематическими книгами о Miata на английском, итальянском и японском языках, шлемами и рулями. На нижнем этаже находится гараж, в котором под чехлами бережно хранятся все поколения MX-5 Miata, преимущественно с особой историей.

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Манчини позволяет гостям отеля садиться за руль своих MX-5, что еще больше привлекает туристов. Время от времени виллу полностью занимают представители автоклубов Mazda со всего мира. К слову, известным поклонником Miata является отец шведских гиперкаров Кристиан фон Кенигсегг.

Miataland имеет хорошие отзывы на Booking (с пометкой: рекомендуется для парного отдыха). В стоимость номеров включены завтраки, обычная комната за ночь обойдется в 165 евро, а за люкс придется отдать 195 евро.

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