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Более доступные: Porsche презентовал 718 Cayman и 718 Boxster (Фото)

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Более доступные: Porsche презентовал 718 Cayman и 718 Boxster (Фото)
12:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Porsche представила более доступную версию GTS для новых 718 Cayman и 718 Boxster.

Компания Porsche представила более доступную версию GTS для новых 718 Cayman и 718 Boxster с 4,0-литровыми атмосферными "шестерками" дефорсированными с 420 до 400 лошадиных сил.

Первыми, летом 2019 года, Porsche выпустила спорткары 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 с 4,0-литровыми оппозитными моторами мощностью 420 л.с. (420 Нм) Автомобили заняли место на вершине 718-й серии.

Сейчас настал черед более доступных версий с индексом GTS. Они оснащены аналогичными силовыми агрегатами, дефорсированными до 400 сил. Разгон с места до "сотни" у купе и родстера занимает одинаковое время - 4,5 секунды. Максимальная скорость – 293 км/ч.

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Внешне GTS-версии можно опознать по 20-дюймовым черным дискам, тонированной оптике, черной отделке воздухозаборников, заниженной на 20 мм подвеске, перфорированным тормозным дискам и красным суппортам. Стандартно автомобили оснащаются подвеской PASM с электронноуправляемыми амортизаторами, механической блокировкой заднего дифференциала, системой курсовой устойчивости PSM и спортивной выпускной системой с управляемыми заслонками. Адаптивная система управления цилиндрами при малых нагрузках попеременно отключает впрыск в одном из двух рядов цилиндров и экономит топливо.

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В списке опций – спортивная подвеска с клиренсом, уменьшенным еще на 10 мм, и карбон-керамические тормоза. Продажи стартуют в апреле 2020 года, но уже сейчас дилеры принимают первые заявки.

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Porsche, Авто, Porsche 718 Boxster, Porsche 718 Cayman.
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