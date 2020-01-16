Skoda представит внедорожную версию компактного кроссовера Kamiq (Фото)

Новая версия модели получила название Scoutline.

“Городской паркетник с жаждой приключений” – так говорит о новинке чешский производитель. Начало продаж модели с приставкой Scoutline в Европе начнется в июне этого года.

Кроссовер Skoda Kamiq был представлен около года назад и с тех пор обрастает разнообразными версиями и исполнениями. Мы уже видели топовый Kamiq Monte Carlo и купеобразный Kamiq GT для Китая. На этот раз чешская марка представила более “внедорожную” версию модели. Заметим, что подобная модификация уже предлагается для универсала Fabia.

Изменения версии Scoutline сводятся к черным матовым накладкам на колесные арки, серебристой окраске корпусов зеркал, рейлингов и отдельных элементов бамперов. Стандартное оснащение включает светодиодные задние фонари и 17-дюймовые колеса, а также защиту моторного отсека.

The Skoda Kamiq premiere a version Scoutline: more noise and the same nuts https://t.co/EasLtqH8s7 pic.twitter.com/s5DJCW6rxr — (@RoadWatchEU) 16 января 2020 г.

Новая версия, несмотря на стилизацию, остается чистым паркетником – Skoda Kamiq Scoutline не предусматривает полноприводную трансмиссию, привод, как и в базовой модели, будет только передним. Выбор доступных силовых агрегатов тоже ничем не отличается: “Камику” доступна линейка из 5 моторов мощностью от 90 до 150 лошадиных сил.