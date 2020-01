Skoda представит внедорожную версию компактного кроссовера Kamiq (Фото)

“Городской паркетник с жаждой приключений” – так говорит о новинке чешский производитель. Начало продаж модели с приставкой Scoutline в Европе начнется в июне этого года.

Кроссовер Skoda Kamiq был представлен около года назад и с тех пор обрастает разнообразными версиями и исполнениями. Мы уже видели топовый Kamiq Monte Carlo и купеобразный Kamiq GT для Китая. На этот раз чешская марка представила более “внедорожную” версию модели. Заметим, что подобная модификация уже предлагается для универсала Fabia.

Изменения версии Scoutline сводятся к черным матовым накладкам на колесные арки, серебристой окраске корпусов зеркал, рейлингов и отдельных элементов бамперов. Стандартное оснащение включает светодиодные задние фонари и 17-дюймовые колеса, а также защиту моторного отсека.

