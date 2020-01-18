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В ретро-стиле: Nissan Z может обновить свой дизайн (Фото)

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В ретро-стиле: Nissan Z может обновить свой дизайн (Фото)
13:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японские инженеры работают над новым поколением Z, и начинают появляться детали о предстоящем спортивном автомобиле.

По данным Autoblog со ссылкой на нескольких дилеров марки, которые видели модель, новинка будет иметь "дизайн в стиле предшественника", который восходит к корням Z.

Информация пока ограничена, но уточняется, что модель получит вдохновленную старыми моделями переднюю панель, которая напоминает Nissan 240Z. Кроме того, автомобиль должен получить квадратную решетку и круглые фары.

А вот задняя оптика будет напоминать фонари у 300ZX.

В то же время, общая форма и силуэт, как сообщается, останутся схожими с текущей моделью. А вот интерьер будет кардинально переработан и в нем появится современная информационно-развлекательная система. Материалы отделки станут более качественными, однако пока не известно, останутся ли у автомобиля спортивные нотки.

Под капотом мы ожидаем появление битурбированного 3,0-литрового V6. Это не так уж удивительно, поскольку Infiniti уже имеет аналогичный агрегат, который развивает мощность 400 л.с. и крутящий момент в 474 Нм. Пару силовой установке составит автоматическая трансмиссия с девятью скоростями, но не исключается и появление механической КПП.

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Об этом свидетельствует представленный на выставке SEMA в 2018 году концепт Project Clubsport 23. Он имел двухцилиндровый 3,0-литровый двигатель VR30DDTT V6 с турбонаддувом в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач 370Z Nismo.

Но интереснее всего выглядит версия Nismo, которая, по слухам, может получить мощность около 500 л.с. Конечно, нет ни слова о спецификациях автомобиля, и это число - как и все остальное - должно быть воспринято скептически.

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Nissan, Стиль, Авто, Ретро, Дизайн, Nissan Z.
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