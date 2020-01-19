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Jaguar Land Rover разрабатывает автомобильные кресла с функцией имитации ходьбы (Видео)

Jaguar Land Rover разрабатывает автомобильные кресла с функцией имитации ходьбы (Видео)
17:43 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Новая технология призвана улучшить самочувствие автомобилиста с помощью "обмана" мозга.

Инновационные кресла-трансформеры от Jaguar Land Rover смогут подстраиваться индивидуально под каждого пассажира.

Сиденья используют набор встроенных механизмов управления, которые создают постоянные микроколебания. Они заставляют мозг человека в кресле воспринимать импульсы, как хождение. Благодаря этому должно снизиться напряжение спинных и шейных мышц, а также уменьшиться нагрузка на позвоночник.

Британский автопроизводитель приводит данные ВОЗ, согласно которым около 1,4 миллиарда человек в мире ведут преимущественно сидячий образ жизни. Это может вызвать проблемы с мышцами ног, болями в спине и увеличенным риском получения травм при растяжении или падении. Соответственно, имитация движений ходьбы должна снизить негативные эффекты от длительных поездок на автомобиле.

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В представленном ниже видео, медицинский специалист Jaguar Land Rover также дает рекомендации относительно настройки сидений для правильной посадки за рулем – они помогут водителям, пока инновационные сиденья не появятся в серийных автомобилях.

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Jaguar, Авто, Кресла, Новинки, Land Rover, Jaguar-Land Rover, Инновационные кресла.
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