Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире

Британские эксперты составили рейтинг самых комфортных машин современности в сегменте премиальных и массовых автомобилей, доступных в 2020 году.

При составлении рейтинга эксперты учитывали только комфорт, позволяющий расслабиться в дороге, без учета драйверских характеристик машин. Причем в выборе моделей участвовали сами британские автолюбители, которым было предложено ответить на ряд вопросов.

Первое место в ТОП-10 занял Mercedes-Benz E-Class, который отличается высокой плавностью хода, высокотехнологичный интерьер, а также экономичность при достаточно высокой мощности.

Второе место оказалось у субкомпактного хэтчбека Citroen C3, предлагающий более мягкую, и как выражаются авторы исследования, более комплиментарную езду, равно как стиль, который не назовешь агрессивным или гоночным. Автомобиль 2017 года идейльно подходит для ежедневных поездок.

Тройку лидеров замкнул Jaguar XF, обладающий первокласным интерьером и широкой гаммой дизельных и бензиновых моторов. Кроме того, XF даст фору конкурентам по отточенной управляемости на высоких скоростях, предлагая высокий комфорт для четверых пассажиров.

В первую пятерку попали чешская Skoda Superb и шведский Volvo S90. Оба автомобиля обладают просторным интерьером и уровнем комфорта, сравни люксовым машинам.

Также в ТОП-10 самых комфортных автомобилей вошли Mercedes-Benz S-Class, BMW 5 Series, Land Rover Range Rover, Infiniti Q30 и Rolls-Royce Ghost.