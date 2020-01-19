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Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире

Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
20:10 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: instagram.com

Британские эксперты составили рейтинг самых комфортных машин современности в сегменте премиальных и массовых автомобилей, доступных в 2020 году.

При составлении рейтинга эксперты учитывали только комфорт, позволяющий расслабиться в дороге, без учета драйверских характеристик машин. Причем в выборе моделей участвовали сами британские автолюбители, которым было предложено ответить на ряд вопросов.

Первое место в ТОП-10 занял Mercedes-Benz E-Class, который отличается высокой плавностью хода, высокотехнологичный интерьер, а также экономичность при достаточно высокой мощности.

Второе место оказалось у субкомпактного хэтчбека Citroen C3, предлагающий более мягкую, и как выражаются авторы исследования, более комплиментарную езду, равно как стиль, который не назовешь агрессивным или гоночным. Автомобиль 2017 года идейльно подходит для ежедневных поездок.

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Тройку лидеров замкнул Jaguar XF, обладающий первокласным интерьером и широкой гаммой дизельных и бензиновых моторов. Кроме того, XF даст фору конкурентам по отточенной управляемости на высоких скоростях, предлагая высокий комфорт для четверых пассажиров.

В первую пятерку попали чешская Skoda Superb и шведский Volvo S90. Оба автомобиля обладают просторным интерьером и уровнем комфорта, сравни люксовым машинам.

Также в ТОП-10 самых комфортных автомобилей вошли Mercedes-Benz S-Class, BMW 5 Series, Land Rover Range Rover, Infiniti Q30 и Rolls-Royce Ghost.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Mercedes-Benz, E-Class, Mercedes-Benz E-Class, Самый комфортный авто.
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