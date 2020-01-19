Компания Queensize Camper спроектировала выдвижную кухню в авто

Если у вас есть Volkswagen T5, T6 или Multivan, то вы можете купить готовый пакет оборудования для превращения автомобиля в дом на колесах. Пакет можно устанавливать и демонтировать по желанию.
Немецкая компания Queensize Camper разработала и выпустила в продажу выдвижную кухню, которая может складываться, разбираться и трансформироваться, в результате чего салон автомобиля и пространство возле него превращаются в уютный дом.
В конструкции выдвижной кухни используются шарикоподшипники, а не телескопические направляющие. Кухня включает в себя керамическую газовую плиту с двумя конфорками, раковину, холодильник и винный шкаф.
Queensize Camper предлагают сделать из минивэна «дом на колесах» https://t.co/HFbBB5tSwr #volkswagen pic.twitter.com/u7vAbecsjl
— (@C_A_R_R_U) 19 января 2020 г.
Также кухня может превращаться в столешницу, которая, сдвигаясь, удобно встает возле передних сидений, которые у VW T5, T6 и Multivan могут разворачиваться спинками к лобовому стеклу.
Приготовив еду и поев, можно сложить кухню, превратив ее в двуспальную кровать, и вздремнуть на свежем воздухе. К слову, в задней части автомобиля устанавливаются туалет и раковина. Это не самая роскошная туалетная комната в мире кемперов, но сам факт нормального унитаза в машине — неоспоримое преимущество в путешествиях и отдыхе на природе.
На сайте компании стоимость пакета для превращения Volkswagen T5, T6 и Multivan в кемперы стоит 7200 евро, но это цена без унитаза.
Устанавливается же пакет на стандартные направляющие пола.