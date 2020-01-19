Компания Queensize Camper спроектировала выдвижную кухню в авто

Установить в минивэн все необходимое для долгих путешествий или выездов на пикник уже не так сложно, как раньше.

Если у вас есть Volkswagen T5, T6 или Multivan, то вы можете купить готовый пакет оборудования для превращения автомобиля в дом на колесах. Пакет можно устанавливать и демонтировать по желанию.

Немецкая компания Queensize Camper разработала и выпустила в продажу выдвижную кухню, которая может складываться, разбираться и трансформироваться, в результате чего салон автомобиля и пространство возле него превращаются в уютный дом.

В конструкции выдвижной кухни используются шарикоподшипники, а не телескопические направляющие. Кухня включает в себя керамическую газовую плиту с двумя конфорками, раковину, холодильник и винный шкаф.

Также кухня может превращаться в столешницу, которая, сдвигаясь, удобно встает возле передних сидений, которые у VW T5, T6 и Multivan могут разворачиваться спинками к лобовому стеклу.

Приготовив еду и поев, можно сложить кухню, превратив ее в двуспальную кровать, и вздремнуть на свежем воздухе. К слову, в задней части автомобиля устанавливаются туалет и раковина. Это не самая роскошная туалетная комната в мире кемперов, но сам факт нормального унитаза в машине — неоспоримое преимущество в путешествиях и отдыхе на природе.

На сайте компании стоимость пакета для превращения Volkswagen T5, T6 и Multivan в кемперы стоит 7200 евро, но это цена без унитаза.

Устанавливается же пакет на стандартные направляющие пола.