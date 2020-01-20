Новенький Honda Breeze оказался популярнее KIA Sportage

Новый кроссовер Honda Breeze, который не так давно появился в продаже, уже успел обойти своих конкурентов: в декабре он продемонстрировал рекордные для себя продажи в 7 300 экземпляров.

Симпатии покупателей позволили модели обойти более доступные KIA Sportage и Hyundai Tucson, в пользу которых выбор сделали 6 100 и 5 800 человек соответственно.

По технической части новый Honda Breeze считается аналогом актуального Honda CR-V. А вот внешность двух кроссоверов заметно отличается. Breeze достаются оригинальная решетка радиатора, новые бамперы и капот, модернизированная головная оптика и иные задние фонари на LED-матрицах.

По габаритам Honda Breeze немного превосходит CR-V: его длина получает дополнительные 47 мм (4 634 мм), ширина достигает 1 855 мм, высота – 1 679 мм, колесная база – 2 661 мм.

Под капотом Honda Breeze скрывается полуторалитровый турбомотор мощностью 193 л.с. или 215-сильный гибрид, в состав которого входят двухлитровый «атмосферник» и два электродвижка. Турбированный двигатель сочетается с 6МКПП или вариатором, а гибридный – с «роботом» CVT. Привод может быть передним или полным.

Также кроссоверу полагается богатый перечень доступных опций и оборудования. Среди них - адаптивный круиз-контроль с режимом езды в пробках, система контроля «слепых» зон, камеры кругового видеообзора.