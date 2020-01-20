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Mercedes-Benz X-Class получил тюнинг от ателье Kahn Design (Фото)

Mercedes-Benz X-Class получил тюнинг от ателье Kahn Design (Фото)
15:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Тюнинг-ателье Kahn Design из Лондона представило доработанный пикап Mercedes-Benz X-Class.

Автомобиль получил решётку радиатора, капот и 22-дюймовые колёсные диски в стиле моделей AMG.

Также предусмотрен защитный обвес из пластика, силовые дуги, дополнительная светотехника.

Демонстрационному пикапу жемчужно-белого цвета контрастные декоративные расширители колёсных арок, пластиковые вставки на дверях и «жабры» на капоте придают более эффектный и брутальный внешний вид.

Автомобиль получил хромированную радиаторную решётку Panamericana и сохранили фирменную эмблему — возможно, подобное оформление мог получить Mercedes-AMG X 63 4Matic.

Однако кроме некоторых внешних элементов, о спортивном настрое пикапа ничего не напоминает.

Под капотом автомобиля спрятан стандартный 2,0-литровый 4-цилиндровый турбодизель мощностью 190 л.с., так как тюнинг-проект построен на основе обычной модификации X-Class X 250 d. Доработки ходовой части ателье не предусматривает.

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Демонстрационный пикап X-Class с тюнинг-пакетом Kahn оценили в 50 000 фунтов стерлингов. С учётом начальной стоимости X 250 d, доработки обойдутся покупателю примерно в 15 500 фунтов стерлингов.

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Автомобиль, Авто, Тюнинг, Mercedes-Benz X-Classe.
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