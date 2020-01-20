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Технологии космической эры: водородный суперкар Hyperion готовится к презентации в Нью-Йорке

Технологии космической эры: водородный суперкар Hyperion готовится к презентации в Нью-Йорке
17:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

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Еще один электрический стартап из Калифорнии готов выйти в мир автомобилей на водородных топливных элементах, в котором правят Toyota и Hyundai.

О марке Hyperion Motors сегодня известно только то, что она сама сообщила в профиле на LinkedIn. А это немного. Основана в 2011 году; сфера деятельности – автомобильная промышленность; специализация – топливные элементы, водород; базируется в городе Орендж, штат Калифорния; сотрудников – до 200.

Сайт компании раскрывает не больше. Несколько громких заявлений обещают "Силу водорода", "Высокую производительность", "Нулевые выбросы" и "Технологии космической эры". Гриф "совершенно секретно" с проекта снимут уже скоро – на автосалоне в Нью-Йорке, который открывается 10 апреля. А пока придется напрячь глаза, вглядываясь в темные очертания машины на тизерах.

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Сейчас крупнейшие коммерческие успехи среди гидрогеновых электрокаров имеют Toyota и Hyundai. Японская компания недавно представила второе поколение водородного электрокара Mirai, а корейский производитель продает водородные кроссоверы NEXO и ix35. По европейским дорогам скоро будут ездить водородные грузовика Nikola. А вот автомобилей с сверхспособностями – суперкаров или гиперкаров, с водородной силовой установкой, пока нет.

Несколько попыток сделать подобный автомобиль был сделан ранее.Так, в 2016 году итальянское ателье Pininfarina в партнерстве с GreenGT представила в Женеве концепт H2 Speed. Водородное купе с двумя электромоторами и батареей на 20 ампер-часов (при 400 вольтах) мало расчетную мощность в 503 лошадиные силы и динамику разгона до сотни за 3,5 секунды. Превратившись в самостоятельный автобренд, Automobili Pininfarina объявила о намерении выпустить 12 экземпляров H2 Speed, причем с силовой установкой в 653 лошадиных силы.

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Калифорния, Автомобиль, Нью-Йорк, Авто, Новинка, Презентация, Электрокар, Hyperion, Hyperion Motors.
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