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Компания Renault готовит дебют другой Arkana для Кореи и Европы (Фото)

Смотрите фото (3)
Компания Renault готовит дебют другой Arkana для Кореи и Европы (Фото)
10:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

Паркетники, собранные в Корее, планируют поставлять в Европу, но уже под логотипом Renault.

Купеобразный кроссовер сфотографировали в Корее, где новинку собираются производить под местным брендом Samsung.

Весной прошлого года стало известно, что кросс с купеобразным силуэтом доберется и до Кореи – здесь будущую новинку представили в виде концептуального Samsung XM3 Inspire.

На днях местный форум Bobaedream опубликовал "живые" снимки другой Arkana. Авто на фото скрывается под плотным слоем "камуфляжа", однако эксперты предполагают, что на снимках запечатлен серийный XM3. 

От концепт-кара Samsung закамуфлированный кроссовер отличается более простой оптикой, а вот хромированную отделку радиаторной решетки серийный SUV сохранил.

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В моторную линейку купеобразного Samsung XM3, вероятно, войдут полуторалитровый дизель dCi и 1,3-литровый бензиновый турбомотор H5H. Над созданием этого движка трудились специалисты Renault и Daimler. Для Кореи же мощность немного нарастят – до 157 л.с. Привод у другой "Арканы" будет передним.

В серию кросс-купе Samsung XM3 выйдет уже в первой половине этого года: новинка встанет на конвейер завода Renault Samsung в Пусане. Со временем корейская версия кросс-купе может добраться и до Европы.

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