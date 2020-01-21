Infiniti вынуждена изменить сроки запуска нового компактного кроссовера

Изначально предполагалось, что старт модель встанет на конвейер в июне 2020 года, но эти сроки были перенесены на 5 месяцев — до ноября.

Японский премиальный бренд теперь планирует выпустить конкурента BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe только в ноябре 2020 года.

Журналисты издания Automotive News сообщают, что Infiniti вынуждена была изменить сроки запуска производства еще не представленного купе-кроссовера QX55.

В настоящее время о новинке от Infiniti информации нет — автопроизводитель ранее опубликовал только тизеры модели, призванной составить конкуренцию небольшим премиальным кроссоверам с купеобразным кузовом, таким как BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Эксперты не исключают, что купе-кроссовер разделит основные узлы и агрегаты со стандартным QX50.

Так, под капотом может появиться 2,0-литровая "турбочетверка" с отдачей в 272 л.с. и 380 Нм крутящего момента. пару силовой установке составляет вариатор и полноприводная система.