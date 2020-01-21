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Peugeot пропустит Женевский автосалон 2020

Peugeot пропустит Женевский автосалон 2020
13:11 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

На крупной выставке в этом году мы не увидим и других представителей концерна PSA – Citroen и Opel.

Накануне стало известно, что французский автопроизводитель Peugeot в этом году полностью пропустит Женевский автосалон. Напомним, что мероприятие является ежегодным – и проходит в начале марта.

Peugeot редко рассматривал для себя это событие как основное и в основном привозил в Женеву отдельные экземпляры, в частности, заряженные авто.

Как сказали представители Peugeot, решение не ехать в Женеву главным образом основано на отсутствии крупных новинок у производителя. А показывать отдельные модификации, которые вряд ли станут серийными, экономически невыгодно. 

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Peugeot стал не первым брендом, который заявил о пропуске автосалона – ранее о подобном решении рассказали представители люксовой итальянской марки Lamborghini.

Итальянский бренд сосредоточится на отдельных и не таких массовых мероприятиях, где его продукция точно будет в центре внимания. Отметим, что автосалон в Женеве стал не единственным, который пропускают ведущие производители автомобилей.

Так, Audi и Mercedes-Benz не поедут в Нью-Йорк, а Volkswagen не посетит Париж.

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Peugeot, Автомобили, Техника, Авто, Женевский автосалон, Женевский автосалон 2020.
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