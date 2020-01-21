В Tesla обнаружили "роковую" системную ошибку, которая может лишить жизни

Под риск подпадают абсолютно все электрокары марки с работающей системой полуавтономного управления.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обнародовала отчет и начала расследование относительно аварийной ошибки системы “Автопилот” в автомобилях марки Tesla.

Организация сообщает, что около полумиллиона электрокаров, выпущенных с 2012 по 2019 годы, являются потенциально опасными из-за системной ошибки, в результате которой автомобиль может начинать самостоятельно разгоняться в режиме “Автопилот”. Отмечается, что большинство зафиксированных случаев такого рода имели место во время коротких поездок или при парковке.

NHTSA получила коллективное обращение, в котором говорится о 127 подобных случаях на 123 различных автомобилях, из которых 110 в результате попали в ДТП с 52 пострадавшими. Владелец Tesla Model S из Калифорнии сообщил, что его автомобиль начал самостоятельный разгон, когда он вышел из машины и еще не успел закрыть ее.

Официальных комментариев от руководства компании пока не поступало, а тем временем Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала расследование. Если факты, изложенные в отчете, найдут реальное подтверждение, Tesla грозят огромные штрафы. С другой стороны, обновление софта через интернет позволяет опертивно исправить любые программные “баги”.