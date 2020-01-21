Классика жанра: 10 моделей авто, которые станут коллекционными и вырастут в цене (Фото)

Эксперты по автомобильной классике – страховая компания Hagerty, назвала машины, которые можно рассматривать в качестве инвестиционных объектов, и зарабатывать на них в стиле bull market.

Биржевой сленг определяет bull market, как использование ситуации и условий, при которых ценные бумаги гарантированно будут расти в цене. Проанализировав гигабайты информации, эксперты Hagerty назвали десять машин и один мотоцикл, которые станут коллекционной классикой, начиная уже с этого года и в течение всей декады.

"Угадать", предусмотреть какие машины или мотоциклы станут ценными в ближайшее время трудно даже профессионалам, признаются в Hagerty. В этом деле многое зависит от настроений среди автолюбителей и коллекционеров. Их новое поколение изменилось вместе с техникой. "Тем, кто закончил школу в конце 1990-х, сегодня уже за 30. И некоторые из них сейчас имеют желание и возможность купить автомобиль мечты своего детства", – объясняет главный редактор журнала Hagerty.

Осознавая всю сложность в прогнозе вкусов коллекционеров в течение ближайшего десятилетия, Hagerty все же берется назвать десять машин с высоким потенциалом.

1996–2002 Dodge Viper GTS

DODGE VIPER GTS 1997 года

8-литровый V10, 450 л.с.;

Цена новой – $66 000;

Оценки Hagerty – $47 800 – $55 900.

1990–95 Volkswagen Corrado

VW CORRADO G60 1990 года

1,8-литровый, 158 л.с.;

Цена новой – $17 900;

Оценки Hagerty – $5 700– $8 000.

1999–2005 Ferrari 360

FERRARI 360 SPIDER 2002 года

3,6-литровый V8, 400 л.с.;

Цена новой – $170 779;

Оценки Hagerty – $82 200 – $89 600.

1994–98 Ducati 916

DUCATI 916 1995 года

V-twin, 916 куб см, 109 л.с.;

Цена новым – $14 495;

Оценки Hagerty – $10 700 – $13 300.

1971–80 International Harvester Scout

INTERNATIONAL HARVESTER SCOUT II 1979 года

5,6-литровый V8, 168 л.с.;

Цена новой – $7 212

Оценки Hagerty – $25 500 – $32 500.

1988–91 Honda CRX Si

HONDA CRX Si 1989 року

1,6-литровый, рядный, 105 л.с.;

Цена новой – $10 195;

Оценки Hagerty – $11 200– $15 300.

1997–2001 Acura Integra Type R

ACURA INTEGRA TYPE R 2000 года

1,8-литровый, рядный, 195 л.с.;

Цена новой – $24 830;

Оценки Hagerty – $40 700 – $ 51 200.

1984–2001 Jeep Cherokee

JEEP CHEROKEE 2000 года

4-литровый, рядный, 190 л.с.;

Цена новой – $21 665;

Оценки Hagerty – $7 600 – $10 400.

1998–2002 BMW M Roadster

BMW M ROADSTER 1999 года

3,2-литровый, рядный, 240 л.с.;

Цена новой – $42 770;

Оценки Hagerty – $21 000– $27 200;

1970–76 Porsche 914

PORSCHE 914 1976 года

2-литровый, рядный, 84 л.с.;

Цена новой – $7 250;

Оценки Hagerty – $32 900 – $50 500.

1970–95 Land Rover Range Rover

LAND ROVER RANGE ROVER 1995 года

4-литровый V8, 181 л.с.;

Цена новой – $45 000;

Оценки Hagerty – $20 500 – $30 300.