Новое поколение “трайккара” Slingshot обеспечили мотором мощностью 200 лошадей (Фото)

Официальная классификация Polaris Slingshot – “трехколесный автомобиль”, однако его мотоциклетная сущность требует особого статуса, отдельной категории. Тем более, что американский производитель представил уже второе поколение неповторимого... скажем, “трициклокара”.

Polaris Slingshot был представлен в 2014 году, как модель 2015-го. В движение аппарат приводился 2,4-литровым двигателем Ecotec от GM, расположенным спереди, почти под автомобильным капотом. Новое поколение “трайккара” Slingshot обеспечили современным мотором, причем собственной разработки и производства Polaris.

Двухлитровый R4 будет предлагаться в двух вариантах, с отдачей в 173 или 200 к.с. Силовой агрегат сочетается с новой автоматической коробкой передач, которая передает вращение на заднюю ось “Рогатки”.

