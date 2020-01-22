Geely выпустит новый седан на базе Volvo (Фото)

Новинка получит ряд отличий от концепта: стандартные задние двери, иной задний бампер, а также другие элементы.

Концептуальная модель дебютировала на автосалоне в Шанхае в 2019 году.

Китайская компания готовится представить новый седан на базе Volvo, который появится на местном рынке уже в текущем году. Новый Geely Preface построят на платформе CMA, которая также легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC4 и всей линейки моделей суббренда Lynk&Co.

Местные СМИ уже опубликовали фотографии серийной модели, однако кузов автомобиля покрыт плотным камуфляжем.

В салоне появилась традиционная приборная панель, в отличии от прототипа, который имел планшет. Габаритные размеры Preface пока держатся в тайне, но ожидается, что в модельной линейке седан расположится между Emgrand GL и флагманским Borui.

Технические данные нового седана также пока остаются засекречены. Специалисты предполагают, что автомобиль оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с., а также появится гибридная версия и электрическая.