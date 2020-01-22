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Среда, 22.01.2020
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Geely выпустит новый седан на базе Volvo (Фото)

Geely выпустит новый седан на базе Volvo (Фото)
11:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка получит ряд отличий от концепта: стандартные задние двери, иной задний бампер, а также другие элементы.

Концептуальная модель дебютировала на автосалоне в Шанхае в 2019 году.

Китайская компания готовится представить новый седан на базе Volvo, который появится на местном рынке уже в текущем году. Новый Geely Preface построят на платформе CMA, которая также легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC4 и всей линейки моделей суббренда Lynk&Co. 

Местные СМИ уже опубликовали фотографии серийной модели, однако кузов автомобиля покрыт плотным камуфляжем.

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В салоне появилась традиционная приборная панель, в отличии от прототипа, который имел планшет. Габаритные размеры Preface пока держатся в тайне, но ожидается, что в модельной линейке седан расположится между Emgrand GL и флагманским Borui.

Технические данные нового седана также пока остаются засекречены. Специалисты предполагают, что автомобиль оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с., а также появится гибридная версия и электрическая.

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Автомобили, Авто, Volvo, Geely, Новинки авто, Geely Preface.
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