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Среда, 22.01.2020
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Гибридный кроссовер Changan CS75 PHEV поступил в продажу

Гибридный кроссовер Changan CS75 PHEV поступил в продажу
14:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Салон автомобиля оснастили полностью цифровой приборной панелью и новым экраном мультимедийного комплекса.

Сегодня китайский автопроизводитель Changan объявил о старте продаж кроссовера CS75 с подзаряжаемым гибридным двигателем.

Длина кроссовера составляет 4 650 мм при колесной базе 2 700 мм, ширина – 1 850 мм, а высота – 1 695 мм.

Отметим, что внешне автомобиль отличается от CS75 для авторынка России. В версии CS75 PHEV 2020-го модельного года разработчики полностью изменили переднюю часть авто – автомобиль получил решетку радиатора в виде трапеции и новую конструкцию головной оптики.

Произошли изменения и сзади автомобиля – фары объединены в моноблок светодиодной полосой. 

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Также отметим обновленное рулевое колесо и улучшенную систему климат-контроля – теперь он способен поддерживать три зоны.

Основой для гибридной силовой установки стал 1,5-литровый турбомотор с отдачей 178 л.с. Вместе с электрической составляющей суммарная мощность достигает 247 л.с.

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Автомобили, Авто, Кроссовер, Продажи авто, Changan CS75 PHEV.
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