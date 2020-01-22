Гибридный кроссовер Changan CS75 PHEV поступил в продажу

Салон автомобиля оснастили полностью цифровой приборной панелью и новым экраном мультимедийного комплекса.

Сегодня китайский автопроизводитель Changan объявил о старте продаж кроссовера CS75 с подзаряжаемым гибридным двигателем.

Длина кроссовера составляет 4 650 мм при колесной базе 2 700 мм, ширина – 1 850 мм, а высота – 1 695 мм.

Отметим, что внешне автомобиль отличается от CS75 для авторынка России. В версии CS75 PHEV 2020-го модельного года разработчики полностью изменили переднюю часть авто – автомобиль получил решетку радиатора в виде трапеции и новую конструкцию головной оптики.

Произошли изменения и сзади автомобиля – фары объединены в моноблок светодиодной полосой.

Также отметим обновленное рулевое колесо и улучшенную систему климат-контроля – теперь он способен поддерживать три зоны.

Основой для гибридной силовой установки стал 1,5-литровый турбомотор с отдачей 178 л.с. Вместе с электрической составляющей суммарная мощность достигает 247 л.с.