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Tesla показала изображения нового электрокара

Tesla показала изображения нового электрокара
15:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

Компания планирует создать компактный электрический хэтчбек, который будут производить в Китае, но при этом он будет продаваться на глобальном рынке.

Tesla Motors показала дизайн-скетч новой неизвестной модели.

Недавно Илон Маск рассказал о намерении отрыть в КНР новый научно-исследовательский центр, где в том числе разработают абсолютно новую машину, которая будет предназначена не только для Китая, но и для иных регионов.

В 2019 году Tesla закончила строительство на юге КНР нового завода с именем "Гигафабрика 3", мощности которого дают возможность производить новый электрохэтчбек в больших объемах.

На текущее время с конвейера предприятия уже сошла первая партия Model 3 — самой дешевой модели производителя. Электрокар китайского производства стоит 355 800 юаней без учета субсидий, тогда как импортируемые из США модели имеют цену в 439 тыс. юаней. 

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В течении будущих нескольких лет Tesla запустит в серию компактный кроссовер Model Y, а также пикап Cybertruck. Прототип последнего показали в ноябре 2019 года. Всего будет доступно три основных модификации модели: с одним, двумя и тремя электрическими двигателями.

"Младший" вариант пикапа с одним двигателем разгоняется до "сотни" за 6,5 с, тогда как самым мощным трехмоторным вариантом Tri Motor развивает 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость равна 210 км в час.

Заявленная дальность хода без подзарядки в зависимости от версии варьируется от 400 до 800 километров.

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Автомобили, Авто, Электрокар, Tesla.
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