Без руля и педалей: Cruise представила электрический "микроавтобус" (Видео)

Компания Cruise представила полностью готовый автомобиль Origin, который оборудован системой автоматического управления.

Микроавтобус рассчитан на поездки по магистралям. Каждое из пассажирских кресел оснащено USB-портами, в салоне также предусмотрен информационный дисплей, демонстрирующий информацию о текущей поездке, сообщает Tech Crunch.

Автомобиль интересен и тем, что его двери открываются не наружу, как в классических моделях, а выполнены в виде раздвижных створок.

А главное отличие новинки от ныне представленных на рынке моделей – отсутствие руля и педалей – управление осуществляется автоматически с помощью бортового компьютера, а сами пассажиры не участвуют в процессе вождения.

Дата появления авто на рынке

По заявлению генерального директора Cruise, представленная модель Origin – не концептуальна, а готовый к серийному производству автомобиль для совместных поездок. От выпуска подобного транспортного средства компанию останавливает только то, что разработка не соответствует федеральным номам США FMVSS, которые определяют конструкцию и эксплуатационные характеристики автомобилей.