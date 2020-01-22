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Среда, 22.01.2020
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Subaru представила электрический кроссовер (Видео)

Subaru представила электрический кроссовер (Видео)
22:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В Сети опубликован видеоролик, демонстрирующий концептуальную версию электрического кроссовера Subaru.

Лучше поздно, чем никогда, но компания Subaru поняла, что электромобили — это будущее, и пути назад нет. В попытке догнать конкурирующие бренды, компания объединилась с Toyota для совместной разработки новой платформы, предназначенной для аккумуляторных средних и больших электромобилей.

Кроме того, два бренда работают вместе над компактным кроссовером, который будет продаваться под собственным брендом каждой компании.

На самом деле, это больше похоже на макет, так как у него, похоже, не хватает многих элементов, в том числе и тормозов. Все стекла затемнены, что означает, что у кроссовера с нулевым уровнем выбросов не было готового салона, или Subaru просто не хотела, чтобы люди заглядывали внутрь.

Отсутствие обычных дверных ручек также является признаком того, что концепция далека от конвейера. Новинка получила также боковые камеры вместо традиционных зеркал, которые теперь разрешены законом в Японии.

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Как заявили представители Subaru во время брифинга дома в Стране восходящего солнца, в планах компании, чтобы к 2030 году электромобили и гибриды составляли не менее 40% продаж, а к середине этого десятилетия продавались исключительно электрические автомобили.

К 2025 году Subaru хочет сократить средние выбросы CO2 на 90% по сравнению с уровнем 2010 года.

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Автомобиль, Авто, Кроссовер, Электрокар, Subaru.
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