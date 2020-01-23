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Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году

Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году
15:30 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

По слухам, Mondeo шестого поколения предложат покупателям в кузовах хэтчбек и универсал.

Компания Ford во второй половине 2021 года начнет продавать Ford Mondeo нового поколения, сообщает британский Autocar. Это следует из "фордовских" документов, предназначенных для дилеров из Европы.

Первое поколение Ford Mondeo появилось в 1993 году. С 2012 года автолюбителям предлагают пятое поколение этой модели. Серьезное обновление этого автомобиля уже давно назрело.

Новый Ford Mondeo, который появится в 2021 году, будет сильно отличаться от модели пятого поколения. Внешне он будет напоминать кроссовер. Но это не кроссовер в прямом смысле. 

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Недавно в Интернете разместили шпионские фотографии тестового мула нового Mondeo. Эта новинка построена на базе универсала Ford Focus Active Estate с удлиненной колесной базой.

Автомобиль на шпионских фотографиях имел увеличенный дорожный просвет (пример взят с кроссоверов!) и увеличенную ширину. То есть новый "Мондео" будет более просторным в салоне, чем модель текущего поколения.

Ford Mondeo нового поколения появится во второй половине 2021 года. Значит, его официальная премьера, скорее всего, состоится в начале следующего года.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Ford Mondeo.
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