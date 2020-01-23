Chevrolet начал тестировать новую гоночную версию Corvette C8

Команда инженеров американского бренда проводила ряд высокоскоростных испытаний спортивного купе Corvette C8 в мощном исполнении Z06.

Как раз тогда, когда мы думали, что новости о спортивном Corvette со средним расположением двигателя на какое-то время должны утихнуть, поступила новая информация.

Пользователь социальной сети Facebook опубликовал фотографию, на которой видно, как команда инженеров американского бренда тестирует самое мощное исполнение культового американского автомобиля.

Речь о версии Z06, которая предназначена для использования на гоночном треке. Прототип новинки был достаточно сильно замаскирован.

Машина может полностью проехать Нюрбургринг за 6 минут 47 секунд. Под ее капотом находится 700 лошадиных сил, которые отправляются на задних колесах.

Наши зарубежные коллеги сообщают о том, что специалисты компании Chevy тестирует своего конкурента немецкому GT2 RS. Пока что нет данных о том, когда же состоится презентация нового Z06.

По слухам, серийная версия машины может быть представлена уже этим летом.