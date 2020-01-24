Skoda Kodiaq превратили в машину "скорой помощи" (Фото)

Автомобиль по-прежнему оснащен спутниковой навигационной системой, цифровым радио DAB и SmartLink +, к которым добавляется коммуникационное и другое оборудование.

Юго-Западная служба скорой помощи в Великобритании принял 18 кроссоверов Skoda Kodiaq, модифицированных для эксплуатации клинической команды.

Среднеразмерный внедорожник оснащен типичной ливреей скорой помощи, проблесковыми маячками и сиренами. Внутри были внесены дополнительные изменения, когда официальный партнер Skoda убрал два дополнительных сиденья в багажнике и изменил пространство под приспособление для спасения жизни, включая встроенный комбинированный сейф для хранения лекарств и огнетушитель.

Впереди приборная панель была доработана, добавлен второй экран на центральной консоли, ориентированный на водителя, на котором размещена информация, касающаяся 999 вызовов. В результате информационно-развлекательная система была перенесена в пассажирскую зону и встроена в приборную панель.

"Мы выбрали Skoda Kodiaq в качестве нашего оперативного служебного автомобиля из-за наличия места, предназначенного для специалиста и технического оборудования, необходимого для этой группы сотрудников. Автомобиль предлагает уровень безопасности и комфорта, который требуют наши экипажи от действующих транспортных средств. Он сочетает в себе отличные характеристики управляемости на дороге и достаточные внедорожные характеристики для большинства ситуаций, с которыми ежедневно сталкиваются наши сотрудники по эксплуатации", — отметил Робин Гвиннетт, менеджер по обучению и развитию службы скорой медицинской помощи Юго-Западной Европы.

Специальные модификации автомобилей Skoda обычно поставляются со специальным пакетом, который включает, помимо модов, восстановление после поломки, техническое обслуживание и ремонт.