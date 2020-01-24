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Компания Kia представила новый бюджетный кроссовер

Компания Kia представила новый бюджетный кроссовер
14:48 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Он относится к компактному сегменту кроссоверов, который сегодня так популярен во многих странах мира.

Kia показала изображения-тизеры своего нового компактного кроссовера, разработанного для развивающихся стран. Его официальная премьера состоится совсем скоро – в начале февраля на автосалоне в Индии.

Пока про новый бюджетный кроссовер компании Kia практически ничего не известно. Корейцы даже держат в секрете его название.

По слухам, длина этой новинки не превысит 4 метра. Для сравнения: длина новейшего Kia Seltos составляет 4 370 мм.

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В линейку двигателей войдут небольшие бензиновые и дизельные агрегаты. Покупателям предложат топовую версию с более мощным мотором. У Seltos базовым станет 2,0 л двигатель мощностью 146 л.с.

Так как новый компактный кроссовер Kia будет меньше, чем Kia Seltos, то и цена у него будет меньше. В базовой комплектации он должен стоить не более 20 000 долларов.

Официальная премьера этой новинки состоится в начале февраля текущего года на автосалоне Auto Expo в Дели. Возможно, это будет уже серийная версия, а не концепт.

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Автомобили, Авто, Кроссоверы, Компания Kia, Бюджетные кроссоверы.
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