Первым серийным электромобилем от бренда Maserati станет GranTurismo

Maserati уже давно намекает на свое электрическое будущее/

Речь идет о новом суббренде под названием Blue, который может поддерживать полностью электрические версии спортивного автомобиля Alfieri, седана Quattroporte и внедорожника Levante.

Однако, теперь итальянский автопроизводитель объявил, что он начал тестировать свою первую полностью электрическую силовую установку, которая будет представлена в новых спортивных автомобилях GranTurismo и GranCabrio.

Компания пока не выпустила спецификации для этого электромотора, хотя ожидается, что он поможет сделать новые GranTurismo и GranCabrio намного быстрее, чем их предшественники с двигателм внутренним сгоранием, который разгонялся до «сотни» примерно за 4 секунды.

Звук электромобилей также разрабатывается на заводе в Модене, Италия.

GranTurismo был представлен на автосалоне в Женеве в 2007 году и выпускался до ноября 2019 года. Maserati также недавно объявила о выпуске нового двухместного спортивного автомобиля, который, как предполагалось, станет долгожданным Alfieri, представленным в 2014 году, но появляются сомнения.

Также ожидается презентация гибридной версии седана Ghibli и второго внедорожника.

И на недавнем автомобильном мероприятии в Колорадо представители Maserati неоднократно упоминали о крупном анонсе продукта в мае 2020 года, но не сообщали никаких дополнительных деталей. Не исключено, что речь шла как раз о новинках платформе EV.