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Назад в будущее: легендарный DeLorean DMC-12 получил шанс на вторую жизнь

Назад в будущее: легендарный DeLorean DMC-12 получил шанс на вторую жизнь
20:57 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Марка DeLorean, хотя и выпала из автомобильной жизни, не исчезла навсегда. А возродиться ей мешали американские нормативно-правовые акты, точнее их отсутствие.

DeLorean, наверное, самый известный из вымерших автомобильных динозавров, благодаря славе фильмов “Назад в будущее” и... собственной истории банкротства. Сейчас DeLorean Motor Company получила шанс на вторую жизнь.

В 2015 году DeLorean Motor Company заявила о себе, объявив планы по перевыпуску DMC-12. Новость подняла настоящий фурор, однако быстро затихла, поскольку с того времени DMC не давала о себе знать. Оказалось, что фирма не строила автомобили не потому, что не хотела, а потому, что не могла.

В том же 2015 году в США вышел закон, который позволял мелким компаниям выпускать до 325 автомобилей на год, без необходимости их сертификации по общим для массовых производителей стандартам. Но хотя закон существовал, нормативов, по которым могли бы вести свою деятельность мелкосерийные производители, не было до сих пор. И лишь недавно ведомство NHTSA обнародовало указания закона.

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Планы перерожденного DeLorean DMC-12 включают новый двигатель и современные системы комфорта, однако автомобиль должен сохранить свой знаковый внешний вид. Пять лет назад DeLorean заявлял об ориентировочной стоимости для нового DMC-12 на уровне 100 тысяч долларов.

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Автомобиль, Авто, Новинки, DeLorean, DeLorean DMC-12, 2020.
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