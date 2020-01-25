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Самые элегантные машины 1950-х: что мы о них знаем и почему это классика? (Фото)

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Самые элегантные машины 1950-х: что мы о них знаем и почему это классика? (Фото)
13:45 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Понятия о прекрасном у каждого свои – и мы предлагаем нашу версию самых красивых машин середины ХХ столетия.

  • 1

    Предупреждаем, что в этом списке не будет многократно воспетых икон стиля – но обещаем, что выбранные нами машины не покажутся вам скучными.

    Автомобильный мир живет по законам мира людей: одни модели все время на слуху, другие известны только владельцам и узкому кругу специалистов. А ведь на самом деле малоизвестные машины могут быть куда интереснее тех, что считаются культовыми – в том числе и с точки зрения дизайна.

    Поэтому мы легко отобрали самую красивую семерку машин 1950-х исключительно из числа малоизвестных. Почему именно 50-е? Послевоенный период интересен тем, что и в Старом, и в Новом свете он стал эпохой подъема автопроизводства и революционных изменений в дизайне. Надеемся, вы согласитесь с нашим выбором.

    Muntz Jet (США, 1950 г.)

    Сегодня об этой машине не знает никто, а когда-то на ней ездили исключительно великие люди: звезды кино, музыканты, воротилы шоу-бизнеса. Все экземпляры Muntz Jet (она же – Muntz Road-Jet) отличались между собой, и не только потому, что каждый кузов делался вручную. Каждая машина делалась под заказ, всего собрали 394 штуки, и разными могли быть даже моторы.

    Внешность единственной модели “Манца” отличалась от вычурных машин середины ХХ века низким силуэтом и гладкими, лаконичными поверхностями кузова, который одновременно выглядел внушительно и уверенно. Впечатляет оснащение: минибар с ледником, магнитофон, радиотелефон, динамики в кик-панелях автомобиль и ремни безопасности. Многие из этих привычных сегодня деталей были использованы впервые. Muntz фактически основал новый класс автомобилей – больших люксовых купе и родстеров типа Сadillac Eldorado, Buick Riviera и Ford Thunderbird, который получил распространение и у производителей премиум-класса в Европе.

  • 2

    NSU Sport-Prinz (ФРГ, 1959 г.)

    Маленький и недорогой автомобиль тоже может быть очень интересным с точки зрения дизайна. Стильное купе для немецкого автопроизводителя разработали итальянцы из Bertone. Как и у базового тудора, 20-сильный моторчик-”воздушник” объемом 0,6 л располагался сзади, в одном блоке с трансмиссией. Машина была достаточно популярной в Западной Германии, за 9 лет выпустили более 20 тыс. шт.

  • 3

    ЗИМ ГАЗ-12 (СССР, 1949 – 1960 гг.)

    Интереснейший автомобиль, сочетающий в своей внешности представительские и демократичные черты: машина проектировалась как транспорт для государственных топ-чиновников, но при том выпускалась в серии как такси, “скорая помощь” и продавалась в магазине для “частников” (цена 40 тыс. руб).

    Номенклатурный седан был уникален сразу по нескольким статьям. Во-первых, в начале пятидесятых даже в просвещенной Европе никто не выпускал столь крупных машин – длинных шестиоконных седанов. А во-вторых, при длине 5,5 м и базе 3,200 м ЗИМ не имел рамы. А ведь несущий кузов в те времена был даже не у всех компактных легковушек.

  • 4

    AC Ace Bristol (Великобритания, 1956 г.)

    Истинно классический спортивный автомобиль, который послужил основой для нескольких культовых моделей (прежде всего знаменитой Cobra от Кэррола Шелби). Лаконичный и сдержанный по стилю легкий алюминиевый кузов соединял в себе все лучшие черты британской классики.

    Он был немного крупнее типичных английских родстеров, и не столь консервативный с технической точки зрения: пространственная трубчатая рама, независимая подвеска все колес, дисковые тормоза и рядная “шестерка” под капотом. Модель AC Ace появилась в 1953 г., а через пару лет ее оснастили мощным 2,0-литровым двигателем Bristol, с которым машина набирала 200 км и за 9,0 сек разгонялась до первой сотни.

  • 5

    Сadillac Eldorado Convertible Coupe (США, 1953 г.)

    В принципе, еще c полдюжины Кадиллаков 1950-х претендовали на место в нашей подборке, но мы выбрали именно этот, первый из всей линейки Eldorado – роскошных кабриолетов флагманского бренда General Motors. Машина была просто нафарширована опциями, но мы хотим отметить прежде всего удачный баланс модных в то время тяжелых, массивных элементов экстерьера и легкой, ненавязчивой динамики силуэта.

  • 6

    Spatz (ФРГ, 1956 г.)

    Выдающийся (во всяком случае, из числа одноклассников) автомобиль когорты супербюджетных карликов-микролитражек. В послевоенные годы бедная Европа пользовалась таким видом транспорта, но мало кому удавалось сделать такую мотоколяску симпатичной.

    А вот у немецких дизайнеров получилось. Динамичным был не только дизайн машинки, но и ее конструкция: среднемоторная компоновка (как у Ferrari!), полностью независимая подвеска (спереди – свечная!), стеклопластиковый кузов. Интересно, что в создании малышки принимал участие метр заднемоторных конструкций – конструктор представительских чехословацких Tatra Ганс Ледвинка. Напоследок скажем, что в наше время эта игрушка стоит никак не меньше $10 000.

  • 7

    Tatra 603 (Чехословакия, 1957 г.)

    Чрезвычайно самобытный автомобиль выделялся среди современников внешним видом. Но особенная его заслуга в том, что он, не попав в мейнстрим и не став основоположником нового стиля, так и остался “из ряда вон”.

    Максимально обобщенные формы, зализанные переходы объемов и в то же время – удачно вписанные в этот стиль характерные для эпохи кили и уши воздухозаборников. Кстати сказать, конструктивно машина тоже незаурядная – у нее заднемоторная компоновка и V-образный 8-цилиндровый мотор воздушного охлаждения.

    Как видим, не все лучшие автомобили столетия были красивыми, и не все красивые автомобили были лучшими с точки зрения техники и потребительских качеств. Но такова, как говориться, се ля ви – как и всякое товарное производство, автопром прежде всего подчиняется законам маркетинга, а потом уже – техническим и прочим вопросам. Хотя – как мы вскоре увидим – 1950-х годов это касалось в наименьше мере.

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Автомобили, Авто, Ретро, Старые модели, 1950-х.
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