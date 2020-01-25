Skoda Octavia RS iV получит гибридную трансмиссию

Skoda в настоящее время диверсифицирует свой портфель Rally Sport, выпустив подключаемый гибрид.

Подтверждая недавний слух об электрифицированном Octavia RS, производитель из Млада-Болеслава объявил, что объединит горячие значки «RS» и экологичные "iV", чтобы создать лучшее из обоих миров - высокопроизводительный автомобиль, оснащенный экономичной трансмиссией.

В настоящее время Skoda выпускает только тизер с изображением новейшего логотипа RS, который дебютировал с вышеупомянутым Kodiaq RS - a.k.a. самым быстрым серийным семиместным внедорожником на Нюрбургринге.

Считается, что автомобиль будет оснащаться 1,4-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, объединенным с электродвигателем, чтобы вырабатывать общую мощность более 245 лошадиных сил и крутящий момент около 400 ньютон-метров.

Электрифицированная Octavia RS iV будет поставляться исключительно с трансмиссией DSG. Тем не менее, мы ожидаем диверсифицированного портфеля с обычными версиями, работающими только на бензиновых и дизельных двигателях, с механической и автоматической коробкой передач, а также с полным приводом.

По слухам, электрифицированная модель весит примерно на 250 кг больше, чем обычные модели TSI и TDI из-за дополнительного оборудования.

Новая скоростная модель из Чехии, известная под полным названием Skoda Octavia RS iV, будет отмечать свою мировую премьеру в начале марта во время Женевского автосалона 2020 года.

Мы могли видеть кузов лифтбэк, так и кузов-универсал на мероприятии в Швейцарии. Скорее всего, гибридный RS с подключаемым модулем станет самой дорогой Octavia, учитывая, что он получит значительную премию по сравнению с уже дорогим вариантом iV.