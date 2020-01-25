Что-то новенькое: Hyundai готовит к премьере новый кроссовер

Корейский автогигант Hyundai в скором времени презентует компактный и очень бюджетный вседорожник AX.

Автомобиль будет предназначен для индийского авторынка, что объясняет место его презентации – моторшоу Auto Expo, которое состоится в феврале на территории этой азиатской страны.

Отметим, что в модельном ряду марки AX расположится на ступень ниже Venue, что сделает кроссовер самым компактным SUV Hyundai.

Сборка будет налажена в Южной Корее – расчетный объем составляет 70 тыс. единиц в год. Автомобиль построен на платформе K1, на которой собирается новое поколение хэтчбека Hyundai Atos.

Покупателям предложат только один вариант двигателя – им станет 1,1-литровый мотор с отдачей 69 л.с.

В тандеме с силовой установкой работает 5МКПП или "автомат" на такое же количество ступеней в зависимости от выбранной комплектации. Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции.

Новый Hyundai AX должен составить конкуренцию Renault Kwid и Suzuki S-Presso на авторынке Индии. Официальная цена будет объявлена во время презентации.