"Кожаный" BMW X7: тюнинг-ателье Vilner "поработало" с кроссовером

Тюнеры Vilner в основном занимаются доработками салона.

Руководитель Vilner Атанас Вильнер выразил свое недовольство салоном нового кросса BMW X7.

По мнению Вильнера, пластиковые детали интерьера X7 сделаны из твёрдого пластика, которые применяется в новых моделях компании. "И здесь у нас есть пример с так называемым "расширенным кожаным пакетом".

Также основание кресел, панели переключателей – это то, чего ваши пальцы будут трогать намного чаще, чем верхнюю панель, не так ли?", – рассказал руководитель ателье. Он считает, что вы будете не очень счастливы, если вспомните о том, что потратили примерно 120 000 евро на этот автомобиль.

Специалисты приняли решение покрыть многие пластиковые элементы натуральной кожей. Отделка появится на основании кресел, верхней области "приборки" и консоли. По общениям экспертов, что лишь на заднюю часть понадобится 2 квадратных метра кожи.

Unhappy With BMW X7’s Plastic Surfaces, Vilner Adds Lots Of Leather https://t.co/BHxnICmZdD pic.twitter.com/mfrlCxvUru — AutoRepairTech.co (@AutoRepairTechs) January 24, 2020

Для обивки использована кожа оттенка Tartufo, а для оставшейся части интерьер применили коричневый материал. Ремни безопасности обзавелись ярко-синими акцентами. Помимо этого тюнерами была изготовлена кожаная спортивная сумка Tartufo с сапфировым цветом.

Vilner также модернизировало внешний вид BMW X7. Так, авто комплектуется колёсными дисками на 21 дюймов с коричневыми акцентами, а ещё эмблемами X7 на задних фонарях.