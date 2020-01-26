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Потеряет изюминку: Mini Cooper JCW может стать электрическим

Потеряет изюминку: Mini Cooper JCW может стать электрическим
15:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Mini говорит о том, что будущие модели John Cooper Works могут лишиться двигателей внутреннего сгорания и, как следствие, культовой хриплой выхлопной ноты.

Глава подразделения коммуникаций Mini Андреас Лампка сообщил об электрификации следующего поколения моделей JCW, а также о связанных с этим проблемах. Нет сомнений в том, что в будущем Mini предложит некоторую форму частичной или полной электрификации, но электрификация моделей JCW, предлагающих улучшенный крутящий момент и ускорение, может быть сложной.

Компания Mini хоть и не является "полным поклонником" электромобилей, но не отрицает преимущества электрических силовых установок. По мнению Лампка, "эмоциональная привлекательность JCW — это его звук", и Mini нужно будет заново изобрести это "чувство", а это невозможно с электрическим автомобилем.

Это не значит, что такой переход невозможен. Такие электромобили как Tesla и спортивный Porsche Taycan набирают популярность, но такого автомобиля как электрический JCW никогда не было.

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Однажды производителю все-таки придется заняться проблемой акустики электрических моделей JCW, но, по мнению издания speedme.ru, для начала Mini должен оценить экономическую эффективность установки электромотора.

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Автомобиль, Авто, Электрокар, Mini Cooper, MINI, MINI Cooper JCW.
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