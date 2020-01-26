Потеряет изюминку: Mini Cooper JCW может стать электрическим

Глава подразделения коммуникаций Mini Андреас Лампка сообщил об электрификации следующего поколения моделей JCW, а также о связанных с этим проблемах. Нет сомнений в том, что в будущем Mini предложит некоторую форму частичной или полной электрификации, но электрификация моделей JCW, предлагающих улучшенный крутящий момент и ускорение, может быть сложной.
Компания Mini хоть и не является "полным поклонником" электромобилей, но не отрицает преимущества электрических силовых установок. По мнению Лампка, "эмоциональная привлекательность JCW — это его звук", и Mini нужно будет заново изобрести это "чувство", а это невозможно с электрическим автомобилем.
Это не значит, что такой переход невозможен. Такие электромобили как Tesla и спортивный Porsche Taycan набирают популярность, но такого автомобиля как электрический JCW никогда не было.
Однажды производителю все-таки придется заняться проблемой акустики электрических моделей JCW, но, по мнению издания speedme.ru, для начала Mini должен оценить экономическую эффективность установки электромотора.