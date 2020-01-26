Тюнеры добавили мощности кроссоверу BMW X3 M

Главная модификация коснулась мотора – напомним, что в базе автомобиль имеет 3,0-литровый силовой агрегат.

Мастера из тюнинг-ателье AC Schnitzer презентовали ряд доработок для «заряженного» кроссовера BMW X3 M Competition.

За счет работы с программными настройками двигателя, машина получила прибавку в мощности на 90 л.с. и 100 Нм крутящего момента.

Теперь отдача силового агрегата достигла показателя 600 л.с. Отметим, что такую же мощность имеет кроссовер BMW X5 M, на который устанавливается 4,4-литровый мотор.

Специалисты также поработали над ходовой частью автомобиля – подвеска была занижена на 20-25 мм, что добавило больше спортивного вида и улучшенного управления.

Отметим фирменные шильдики на кузове, увеличенное антикрыло на двери багажника, а также возможность выбрать 20- или 22-дюймовые оригинальные диски.

В ближайшее время тюнинг-ателье AC Schnitzer собирается модернизировать BMW X3 M с 480-сильным мотором, а затем начнутся доработки купеообразного X4 M.