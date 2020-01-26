Stratos на базе Ferrari впервые продадут на аукционе (Фото)

Тираж этой модели собираются ограничить всего 25-ю экземплярами по всему миру.

Редкий Stratos на базе Ferrari выставят на торги в Париже, которые организует частный британский аукционный дом Bonhams.

По оценкам экспертов за этот "лот" удастся выручить от 780 000 до 1 млн долларов.

За производство нового Stratos отвечает компания Manifattura Automobili Torino (MAT).

Выставленное на торги авто стоит под первым номером. Основой для него послужил Ferrari 430 Scuderia.

Чтобы новинка могла называться приемником легендарного спорткара Lancia Stratos, MAT укорачивает колесную базу на 200 мм и укрепляет пассажирский салон стальными трубами.

В движение авто приводит культовый 4,3-литровый "атмосферник" Ferrari форсированный до 540 л.с., что на 37 л.с. больше, чем у стандартного 430 Scuderia.

Также новинка стала на 50 килограммов легче "донора". В качестве трансмиссии разработчики выбрали шестиступенчатую "механику".

С момента своего создания Stratos успел проехать 3 000 километров.

Начало этому авто было положено в 2009 году прототипом. Затем в качестве основы для двухдверки был выбран 430 Scuderia с пробегом в 30 000 километров. Переделка авто закончилась лишь в марте 2019-го.

Дебютный экземпляр выкрасили в белоснежный цвет, "нарядив" в ливрею Alitalia. Преображение Ferrari 430 Scuderia в Stratos оценивается минимум 500 000 евро, без учета стоимости донорского авто.