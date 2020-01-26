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Sony представила концепт электромобиля Vision-S

Sony представила концепт электромобиля Vision-S
22:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Sony представила концептуальный автомобиль Sony Vision-S с функциями автономного движения, широкоэкранными дисплеями, технологией 360 Reality Audio.

Концептуальный автомобиль Sony Vision-S стал сюрпризом SEMA во время показа потребительских технологий.

Компания не имела никакого отношения к автомобилям - за исключением тех случаев, когда вы рассматриваете эти гонки в своих консольных играх. 

Высокотехнологичный четырехдверный седан может обойти другие автомобили, предлагаемые сегодня в этом сегменте, что говорит нам о том, что у компании есть будущее, когда дело доходит до автомобильного дизайна.

Так, независимый художник представил свое видение авто в кузове купе. Рендер, названный Vision Coupe, демонстрирует, что Sony могла бы показать на SEMA вместо серебристого седана EV - и это не выглядит не так плохо.

На самом деле, он выглядит даже лучше с одной дверью и гладкой линией крыши. Цвет золотой краски придает EV более особый характер, поэтому вы можете забыть о том, что концепция имеет 33 датчика для обнаружения людей и предметов снаружи и внутри автомобиля.

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К сожалению, концепт-кар Sony не сможет сделать это реальностью, будь то седан или купе. Как подтвердил руководитель проекта Vision-S Изуми Каваниши, который также возглавляет подразделение робототехники Sony, компания не собирается становиться автопроизводителем.

Концепт - это "вклад Sony в эволюцию машин", что является разочарованием, потому что, честно говоря, людям необходимо больше таких красивых примеров, когда мир прогрессирует в электрификации.

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Автомобили, Sony, Авто, Новинки авто, Vision-S.
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