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Новый Cadillac Escalade пятого поколения: опубликовано официальное фото

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Новый Cadillac Escalade пятого поколения: опубликовано официальное фото
05:27 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Cadillac Escalade предстанет перед публикой во время "недели Оскара".

Cadillac готовится представить Escalade пятого поколения: в своем аккаунте в Instagram компания опубликовала официальный тизер внедорожника. На фото, центральным объектом которого является американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Спайк Ли, виден только «нос» автомобиля. Новый Escalade рассекретят во время премьеры короткометражного фильма Спайка Ли «Anthem» («Гимн»), представляющего автомобиль как современную культурную иконку.

Судя по снимку, у следующего Escalade массивная радиаторная решетка, небольшие фары и вертикальные светодиодные ходовые огни, что отличает его от основных конкурентов Chevrolet Tahoe и Suburban, недавно дебютировавших в новом поколении.

Ранее пресс-служба марки опубликовала тизер передней панели внедорожника, большую часть которой занимает изогнутый 38-дюймовый (96.5 см) OLED-дисплей со встроенной виртуальной приборной панелью.

По предварительной информации, в новом поколении Cadillac Escalade лишился 4.2-литрового мотора Blackwing V8. Его место займет 6.2-литровый V8 с наддувом. Также флагманскому внедорожнику достанутся независимая задняя подвеска, подрулевые лепестки и фирменная полуавтономная система вождения Super Cruise.

На рынке Cadillac Escalade пятого поколения появится в конце этого года, а в 2023 году ожидается полностью электрическая версия внедорожника. Электрический Escalade будут собирать на заводе в Детройте, где также наладят серийное производство электрокара GMC Sierra.

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