Что известно о новом поколении Honda Jazz

В Японии продажи автомобиля Honda Fit нового поколения стартуют уже в феврале.

Обновлённая модель Honda Jazz появится на европейском рынке летом 2020 года.

При этом модель Jazz является его собратом, но в Европе, где новинка появится несколько позже. В новой генерации модели не будут отличаться друг от друга внешне, но при этом получат разную техническую "начинку".

На японском рынке Honda Fit будет предлагаться как в бензиновой, так и в гибридной модификации. А в Европе Jazz выпустят только с гибридным силовым агрегатом.

Так, в Японии клиентам предложат версию с бензиновым 1,3-литровым мотором, а также гибрид e-HEV на базе 1,5-литрового двигателя и электромотора с литий-ионной батареей. Такой же гибрид будет стоять и на европейских модификациях Jazz.

Европейский ценники на новую Honda Jazz пока не известны. При этом есть информация о стоимости Honda Fit для Японии. Так, за базовую версию с бензиновым двигателем придётся отдать 1 млн 488 тыс. 100 иен. А самый доступный гибрид будет стоить от 1 млн 926 тыс. 100 иен.

Продажи новинки в Европе стартуют летом нынешнего года.