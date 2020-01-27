Скачать
Понедельник, 27.01.2020
В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен
В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен
Кабмин в этом году планирует построить рекордное количество дорог
Кабмин в этом году планирует построить рекордное количество дорог
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Глобальное потепление: тропические леса и коралловые рифы оказались под угрозой
Тропические леса и коралловые рифы в опасности

Что известно о новом поколении Honda Jazz

Что известно о новом поколении Honda Jazz
14:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В Японии продажи автомобиля Honda Fit нового поколения стартуют уже в феврале.

Обновлённая модель Honda Jazz появится на европейском рынке летом 2020 года.

При этом модель Jazz является его собратом, но в Европе, где новинка появится несколько позже. В новой генерации модели не будут отличаться друг от друга внешне, но при этом получат разную техническую "начинку". 

На японском рынке Honda Fit будет предлагаться как в бензиновой, так и в гибридной модификации. А в Европе Jazz выпустят только с гибридным силовым агрегатом.

Так, в Японии клиентам предложат версию с бензиновым 1,3-литровым мотором, а также гибрид e-HEV на базе 1,5-литрового двигателя и электромотора с литий-ионной батареей. Такой же гибрид будет стоять и на европейских модификациях Jazz.

Hycan 007: новый китайский электрический кроссовер (Фото)

Европейский ценники на новую Honda Jazz пока не известны. При этом есть информация о стоимости Honda Fit для Японии. Так, за базовую версию с бензиновым двигателем придётся отдать 1 млн 488 тыс. 100 иен. А самый доступный гибрид будет стоить от 1 млн 926 тыс. 100 иен.

Продажи новинки в Европе стартуют летом нынешнего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Honda Jazz, Что известно о новом поколении Honda Jazz.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
04 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
05 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества
Ад на земле: Холокост - преступление против жизни
NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид
NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь