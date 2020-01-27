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Понедельник, 27.01.2020
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Cruise Origin: известна дата начала производства беспилотных шаттлов

Cruise Origin: известна дата начала производства беспилотных шаттлов
17:08 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Зарубежным СМИ удалось выяснить, что Origin будет запущен в производство в 2022 году.

О презентации революционного робо-такси мы уже рассказывали.

Тогда компания рассказала о планах по запуску сервиса пассажирских перевозок с помощью новых шаттлов, однако о сроках производства Cruise Origin ничего не было сказано.

Теперь же зарубежным СМИ удалось выяснить, что Origin будет запущен в производство в 2022 году.

Об этом, в частности, пишет портал carscoops.com со ссылкой на Automotive News. Запуск новинки станет серьезной вехой в развитии современного автопрома и, конечно же, культуры передвижения.

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Такой автомобиль, не имеющий привычных органов управления, обходится без водителя. Также он может похвастаться завидной продолжительностью жизни – свыше миллиона миль, что эквивалентно 1 609 344 километрам в более привычных нам единицах измерения.

Известно, что новинка встанет на конвейер завода General Motors, расположившегося на границе между Детройтом и Хамтрамком, штат Мичиган. Компанию Cruise Origin составит пикап Hummer. Кроме этого, предприятие займется выпуском электрических модификаций Cadillac Escalade и GMC Sierra.

Обе эти модели собираются запустить в производство в 2023 году. Горожанам же совместные перевозки с Cruise Origin, по словам разработчиков, принесут неплохую экономию.

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Дата, Origin, Производства, Cruise Origin, Беспилотные шаттли.
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