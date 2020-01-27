В США продается легендарный Cadillac Аль Капоне за $1 млн

Американская компания Celebrity Cars Las Vegas выставила на продажу Cadillac, который принадлежал знаменитому мафиози итальянского происхождения Аль Капоне.

Речь идет об автомобиле Cadillac V8 341-A Town Sedan 1928 года выпуска. Это один из первых в истории бронированных авто. По легенде Аль Капоне лично заплатил за работу по установке брони на кузов машины в магазине автозапчастей.

На лимузин были вмонтированы облицованные асбестом стальные пластины, которые весили более 1300 кг. Гангстер также проследил за тем, чтобы мастера установили на машину толстые пуленепробиваемые стекла. Вместе с тем заднее стекло можно откинуть для того, чтобы стрелять по преследователям из пулемета Томпсона.

Машина была окрашена под цвет автомобилей местной полиции. Кроме того, в салоне находились сирена, мигалка и радиостанция. Тем самым преступники могли выдать себя за стражей порядка.

Cadillac был конфискован у гангстера в 1931 году в пользу американского правительства. В декабре 1941-го после нападения на Перл-Харбор бронированный автомобиль использовался охраной Франклина Рузвельта для доставки президента США в Белый дом.

В 50-х машину отреставрировали: с нее сняли часть брони и некоторые дополнительные узлы, однако пуленепробиваемые стекла остались на месте.

Уникальный автомобиль продается за $1 млн.