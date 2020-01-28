Компания Bentley придумала внедорожную модификацию купе Continental GT

Купе построено в рамках сотрудничества с американским лыжным брендом Bomber Ski.

Фотография новинки опубликована в официальном твиттере британского автопроизводителя.

Внедорожный Bentley Continental GT получил большую буксировочную петлю, двухцветную окраску кузова, разноцветные колёса, накладки на колёсные арки, а также багажник на крыше с креплениями для лыж и дополнительной светотехникой. Дорожный просвет тоже увеличили, но насколько именно, не уточняется.

Автомобиль будет использоваться на совместных мероприятиях двух компаний. О возможности серийного выпуска такого купе никакой информации нет.

Стандартный полноприводный Continental GT предлагается на выбор с бензиновыми битурбомоторами — 4.0 V8 мощностью 550 л.с. 6.0 W12 с отдачей на 635 сил.