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Генеральный директор Volkswagen не планирует "отставать" от Tesla

Генеральный директор Volkswagen не планирует "отставать" от Tesla
15:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Согласно недавней статье авторитетного зарубежного издания Automotive News, генеральный директор немецкого концерна Volkswagen Group Герберт Дисс планирует опередить компанию Tesla во всем.

Вот что он сказал: "Мы едем (видимо имелось ввиду в США) за Tesla".

Господин Дисс имел ввиду тот факт, что Volkswagen Group уже давно нацелен на покорение рынка электромобилей и надеется не отставать от нынешнего лидера отрасли – американской компании Tesla.

У Volkswagen явно есть необходимые ресурсы и потенциал, чтобы в ближайшем будущем обогнать Tesla по всем показателям. В то время как некоторые полностью поддерживают немецкий концерн, другие открыто говорят о том, что Volkswagen Group ну уж сильно долго тянет с этим.

На прошлой неделе, Герберт Дисс выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Он сказал: "Это открытая гонка. Мы довольно оптимистично настроены на то, что мы все еще можем на равных конкурировать с Tesla и, возможно, на каком-то этапе обгоним американский бренд".

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Приятно видеть, что господин Дисс продолжает сохранять оптимизм. Однако он говорит, что "все еще" может на равных конкурировать, что немного странно, поскольку VW еще не догнал Tesla, чтобы конкурировать на равных.

Дисс всегда признавал, что компания Tesla является хотя и маленьким, но очень серьезным конкурентом на рынке. Дисс завершил свое интервью следующим: "2020 год для автомобильной промышленности будет очень сложным.

Но мы делаем выбор в правильную сторону, чтобы оставаться конкурентоспособными".

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Новинки, Tesla, VW, Volkswagen Group, Герберт Дисс.
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