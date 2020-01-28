Volkswagen представит новенький минивэн Caddy в конце зимы

Дебют новинки должен состояться в конце зимы, но автопроизводитель решил подогреть интерес публики, опубликовав дизайнерские скетчи.

Буквально за месяц до презентации нового Volkswagen Caddy немецкая компания разместила в Сети дизайнерские скетчи модели.

Об автомобиле пока мало информации, но утверждается, что новинка не получит ни одного болта от предшественника.

Внешность Caddy следующего поколения будет кардинально отличаться от актуальной генерации, хотя общие черты и прослеживаются. В задней части крыши отныне появился характерный скат, а благодаря более длинной колесной базе, короткому заднему свесу, увеличенным колесным аркам и агрессивной форме бампера утилитарный автомобиль стал выглядеть более атлетичным.

Причем по своим габаритам модель превзойдет предшественника.

Как ожидается, Caddy получит широкий спектр систем помощи водителю, среди которых будут и не применявшиеся ранее на автомобилях этого класса ассистенты.

Также появятся специальные приложения, позволяющие контролировать автомобиль дистанционно при помощи смартфона или компьютера.