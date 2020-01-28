Если вы скучаете за снегом: потрясающий снежный дрифт на Veyron и Aventador (Видео)

Эта пара исключительных спорткаров совсем не приспособлена ни к глубокому снегу, ни к дрифту. Но это лишь делает видео еще интереснее.

Youtube-канал Royalty Exotic Cars поделился хорошим видеороликом с дрифтом Lamborghini Aventador и Bugatti Veyron на заснеженной площадке.

Возможно, это наш единственный шанс увидеть снег этой зимой.

Итальянский и французский суперкар имеют высокую мощность с приводом на обе оси, низкопрофильные шины на больших дисках и крошечный клиренс – не лучшие предпосылки для зимнего дрифта.

Но кого это волнует, если есть возможность это сделать?! Результат выглядит захватывающе: Aventador и Veyron поднимают настоящую вьюгу над треком, вызывая широкие улыбки у всех участников съемочной группы.