Если вы скучаете за снегом: потрясающий снежный дрифт на Veyron и Aventador (Видео)

Youtube-канал Royalty Exotic Cars поделился хорошим видеороликом с дрифтом Lamborghini Aventador и Bugatti Veyron на заснеженной площадке.
Возможно, это наш единственный шанс увидеть снег этой зимой.
Итальянский и французский суперкар имеют высокую мощность с приводом на обе оси, низкопрофильные шины на больших дисках и крошечный клиренс – не лучшие предпосылки для зимнего дрифта.
Но кого это волнует, если есть возможность это сделать?! Результат выглядит захватывающе: Aventador и Veyron поднимают настоящую вьюгу над треком, вызывая широкие улыбки у всех участников съемочной группы.