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Объявлена дата выпуска первого грузинского электрокара

Объявлена дата выпуска первого грузинского электрокара
21:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Первый грузинский электромобиль "Орво" будет собран в Кутаиси в августе 2020 года, производством транспортных средств займется местный холдинг AiGroup в сотрудничестве с Changan Automobile.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на губернатора региона Имеретия Звиада Шаламберидзе.

Отмечается, что строительство сборочной площадки должно завершиться весной 2020 года. За первый год с конвейеров завода сойдет порядка 5000 электрокаров, которые будут отправлены на экспорт в Европу.

Далее мощности предприятия должны вырасти до 40 000 автомобилей в год. Половина собранных машин останется на внутреннем рынке.

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На заводе в Кутаиси планируется не только производить электрокары, но и производить запчасти для них.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Новинки, Кутаиси, Грузинское авто, Орво, Changan Automobile.
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