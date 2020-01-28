Объявлена дата выпуска первого грузинского электрокара

Первый грузинский электромобиль "Орво" будет собран в Кутаиси в августе 2020 года, производством транспортных средств займется местный холдинг AiGroup в сотрудничестве с Changan Automobile.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на губернатора региона Имеретия Звиада Шаламберидзе.

Отмечается, что строительство сборочной площадки должно завершиться весной 2020 года. За первый год с конвейеров завода сойдет порядка 5000 электрокаров, которые будут отправлены на экспорт в Европу.

Далее мощности предприятия должны вырасти до 40 000 автомобилей в год. Половина собранных машин останется на внутреннем рынке.

На заводе в Кутаиси планируется не только производить электрокары, но и производить запчасти для них.