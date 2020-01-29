Объявили дату премьеры нового кроссовера Kia Sorento

За образец при конструировании салона нового Sorento был взят, по слухам, интерьер последней новинки – седана Optima.

Актуальный кроссовер, известный под именем Sorento Prime, появился еще в 2014 году: пора бы ему обновиться.

Обновление это, по слухам, будет весьма серьезным. Кроссоверу уже пообещали набор гибридных силовых установок разной степени электрификации и новый кузов: Sorento должен подрасти в размерах и, по всей видимости, приблизится к флагманскому Telluride. У Kia, к слову, уже имеется вседорожник в этом сегменте, но, вероятнее всего, позиционировать Mohave и новый Sorento корейцы будут, как разноцелевые машины. Следствием этого подхода может стать и повышенный для "Соренто" уровень комфорта и оснащенности.

На последнее, как ожидается, будет работать и увеличенная степень "цифровизации" интерьера: вседорожник получит обновленный набор систем безопасности, модернизированную мультимедийную систему и цифровую приборную панель.

Достоверных сведений о новом кроссовере пока маловато, но ждать осталось недолго. По данным издания Korean Car Blog, дебютирует "Соренто" уже 17 февраля, причем для его показа компания организует отдельное мероприятие – как это было в случае с премьерой Genesis GV80. Одновременно с дебютом корейские дилеры марки откроют и прием заказов.