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На рынок выходит спортивный хэтчбек Suzuki Baleno RS (Фото)

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На рынок выходит спортивный хэтчбек Suzuki Baleno RS (Фото)
10:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

От этого хэтчбека версию с приставкой RS можно отличить по более дерзкой внешности.

В феврале 2020-го в Индонезии стартует прием заказов на Suzuki Baleno RS.

Такому авто полагаются переработанные бамперы, измененная решетка радиатора, удобные накладки на пороги и черные легкосплавные диски на 16 дюймов.

В движение Baleno RS приводит трехцилиндровый литровый турбомотор Boosterjet мощностью 102 л.с. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка. 

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Хэтчбек может похвастаться стильной головной оптикой, светодиодными ДХО, металлическими накладками на педалях, передними сиденьями с выраженной боковой поддержкой, штатной мультимедиа и многим другим.

Напомним, Baleno сходит с конвейера индийского завода Maruti Suzuki. Стандартный хэтчбек оснащается одним из двух доступных моторов: 1,2-литровым атмосферным, выдающим 84 л.с. или 1,3-литровым 75-сильным турбодизелем.

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Автомобили, Авто, Хетчбэк, Suzuki Baleno RS, Спортивный хэтчбек.
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