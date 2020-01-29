За месяц до презентации: появились фото обновленной Kia Sorento (Фото)

В Сети появились фотографии обновленного Kia Sorento, которые были опубликованы в Instagram и дают возможность рассмотреть переднюю и заднюю внедорожника, а также его приборную панель.
По предварительной информации, новинка дебютирует в феврале в Корее. Новый Kia Sorento получил новую фирменную решетку радиатора "Tiger Nose", а также блочные фары с хромированной окантовкой.
Сзади появились новые фонари с двумя полосами. Кузов модели в целом выглядит похожим на актуальную версию внедорожника.
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Публикация от (@aziat_avto63)
Дизайн интерьера изменился более кардинально. Появился большой сенсорный экран, цифровой блок приборной панели и агрессивные вентиляционные отверстия по бокам климат-контроля.
На данный момент нет достоверной информации о том, получит ли внедорожник трёхрядную версию.