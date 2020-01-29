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За месяц до презентации: появились фото обновленной Kia Sorento (Фото)

За месяц до презентации: появились фото обновленной Kia Sorento (Фото)
20:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Ожидается, что больше официальных фотографий от пресс-службы Kia появится уже в ближайшее время.

В Сети появились фотографии обновленного Kia Sorento, которые были опубликованы в Instagram и дают возможность рассмотреть переднюю и заднюю внедорожника, а также его приборную панель.

По предварительной информации, новинка дебютирует в феврале в Корее. Новый Kia Sorento получил новую фирменную решетку радиатора "Tiger Nose", а также блочные фары с хромированной окантовкой.

Сзади появились новые фонари с двумя полосами. Кузов модели в целом выглядит похожим на актуальную версию внедорожника.

 
 
 
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Публикация от  (@aziat_avto63)

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Дизайн интерьера изменился более кардинально. Появился большой сенсорный экран, цифровой блок приборной панели и агрессивные вентиляционные отверстия по бокам климат-контроля.

На данный момент нет достоверной информации о том, получит ли внедорожник трёхрядную версию.

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Автомобиль, Авто, Kia, Новинки, Kia Sorento.
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