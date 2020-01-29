Пикап GMC Canyon получил мощную внедорожную версию (Фото)

Благодаря зарубежному изданию GM Authority, мы уже может знать некоторые подробности о более внедорожном исполнение пикапа.

Изображения такого авто и информация о ценах по-прежнему недоступна. "Пакет" AT4 Off-Road Performance Edition добавляет несколько визуальных улучшений, чтобы отличать его от обычного AT4 - глянцево-черные алюминиевые колесные диски, более производительная выхлопная система, а также черные значки, обозначающие, что перед вами именно версия AT4.

Также стоит отметить и пластину, которая защищает переднюю и среднюю части авто, защиту "рокера" для бездорожья. В салоне появятся всепогодные напольные покрытия.

Стандартный AT4 поставляется с 17-дюймовыми колесными дисками, "обтянутыми" 31-дюймовыми шинами Goodyear Wrangler DuraTrac, а также полным приводом уже в стандартной комплектации.

Say hello to the AT4 family. From left to right: GMC Sierra 1500, GMC Canyon, GMC Sierra Heavy Duty, GMC Yukon, GMC Terrain, GMC Acadia. Call us at 604-464-3941 for more details about the #AT4 lineup. pic.twitter.com/mrRw0bxIyF — (@eagleridgegm) January 25, 2020

Подвеска для бездорожья оснащена системой опускания, а дополнительная металлическая пластина защищает раздаточную коробку. Также есть автоматическая блокировка заднего дифференциала

GMC Canyon AT4 2021 оснащен 3,6-литровым безнаддувным мотором V6, который развивает 308 лошадиных сил (373 Нм). Есть также возможность заказать 2,8-литровый турбодизель Duramax, который выдает 181 л.с. (500 Нм).

В качестве трансмиссии предлагается 8- или 6-ступенчатый "автомат".