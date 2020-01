Пикап GMC Canyon получил мощную внедорожную версию (Фото)

Изображения такого авто и информация о ценах по-прежнему недоступна. "Пакет" AT4 Off-Road Performance Edition добавляет несколько визуальных улучшений, чтобы отличать его от обычного AT4 - глянцево-черные алюминиевые колесные диски, более производительная выхлопная система, а также черные значки, обозначающие, что перед вами именно версия AT4.

Также стоит отметить и пластину, которая защищает переднюю и среднюю части авто, защиту "рокера" для бездорожья. В салоне появятся всепогодные напольные покрытия.

Стандартный AT4 поставляется с 17-дюймовыми колесными дисками, "обтянутыми" 31-дюймовыми шинами Goodyear Wrangler DuraTrac, а также полным приводом уже в стандартной комплектации.

Say hello to the AT4 family.

From left to right: GMC Sierra 1500, GMC Canyon, GMC Sierra Heavy Duty, GMC Yukon, GMC Terrain, GMC Acadia.

