Lotus выпустил спорткар "на каждый день" (Фото)

Lotus расширил линейку Evora выпуском новой версии своего спортивного автомобиля под названием GT410.

Новый Lotus Evora GT410 по сути представляет собой абсолютно новую комплектацию с упором на комфорт на дороге.

Новый Lotus Evora GT410 по цене 82 900 фунтов стерлингов оснащен дополнительным стандартным комплектом оборудования и удобными функциями.

Как заявляет британская фирма, новый GT410 ориентирован комфорт вождения, чтобы стать более полезным "повседневным" автомобилем. Для этого в стандартную комплектацию впервые входят спортивные сиденья Sparco, кондиционер, камеры заднего вида, спутниковая навигация, Apple CarPlay и радио DAB.

Внутренние дверные карты также были переработаны и теперь имеют встроенные подлокотники и большие ящики для хранения. Lotus также добавил улучшенную звукоизоляцию для комфортного вождения на более высоких скоростях, а в задней двери появилась большая стеклянная секция для улучшения видимости сзади.

Механические настройки соответствуют пересмотренным нормам амортизации по сравнению с GT410 Sport. Новинка передвигается на 19-дюймовых легкосплавных колесных дисках спереди и 20-дюймовых — сзади, которые обуты в "липкие" шины Michelin Pilot Sport 4S. За производительность отвечает тот же 3,5-литровый V6 с наддувом, который развивает 410 л.с. мощности.