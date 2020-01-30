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Lotus выпустил спорткар "на каждый день" (Фото)

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Lotus выпустил спорткар "на каждый день" (Фото)
09:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Lotus расширил линейку Evora выпуском новой версии своего спортивного автомобиля под названием GT410.

Новый Lotus Evora GT410 по сути представляет собой абсолютно новую комплектацию с упором на комфорт на дороге.

Новый Lotus Evora GT410 по цене 82 900 фунтов стерлингов оснащен дополнительным стандартным комплектом оборудования и удобными функциями. 

Как заявляет британская фирма, новый GT410 ориентирован комфорт вождения, чтобы стать более полезным "повседневным" автомобилем. Для этого в стандартную комплектацию впервые входят спортивные сиденья Sparco, кондиционер, камеры заднего вида, спутниковая навигация, Apple CarPlay и радио DAB.

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Внутренние дверные карты также были переработаны и теперь имеют встроенные подлокотники и большие ящики для хранения. Lotus также добавил улучшенную звукоизоляцию для комфортного вождения на более высоких скоростях, а в задней двери появилась большая стеклянная секция для улучшения видимости сзади.

Механические настройки соответствуют пересмотренным нормам амортизации по сравнению с GT410 Sport. Новинка передвигается на 19-дюймовых легкосплавных колесных дисках спереди и 20-дюймовых — сзади, которые обуты в "липкие" шины Michelin Pilot Sport 4S. За производительность отвечает тот же 3,5-литровый V6 с наддувом, который развивает 410 л.с. мощности.

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Автомобили, Техника, Авто, Спорткар, Lotus, Evora GT410.
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