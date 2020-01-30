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Четверг, 30.01.2020
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Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности

Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
20:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

По данным зарубежных изданий, компания Nissan имеет большие проблемы.

Руководство компании ищет способы сократить корпоративные расходы и собирается прибегнуть к к кардинальным мерам. Так, марка в ближайшее время планирует уволить 4,3 тысячи сотрудников, при этом главным образом это коснется менеджеров.

Кроме того будут закрыты две производственные площадки, а также будет сокращен модельный ряд бренда и варианты комплектаций. Отмечается, что Nissan North America закроет региональные офисы продаж в Северо-Западном и Горном штатах в конце этого года, а сотрудникам Nissan в США в возрасте 52 лет и старше будут предложены пакеты "добровольного расставания".

В конце декабря Nissan Japan сократил несущественные расходы, а также такие вещи, как стимулирование продаж автомобилей и рекламные мероприятия. Вслед за этим Nissan North America объявил, что сократит поездки на 50 процентов и продлит новогодние каникулы на два дня, чтобы сэкономить немного денег.

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Сообщается, что в начале ноября прошлого года Nissan объявил, что его прибыль за первое полугодие 2019 финансового года упала на 73 процента по сравнению с 2018 годом.

Причины были не удивительными: падение продаж, укрепление иены и более высокие материальные затраты. Infiniti, роскошный бренд Nissan, также покинул европейский рынок прошлой весной.

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Автомобиль, Nissan, Авто, Новинки, Падение продаж.
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